Vincenzo Lanni è stato condannato per aver accoltellato Laura Valsecchi, 43 anni. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, al termine del processo celebrato con rito abbreviato

È stato condannato a dieci anni di carcere Vincenzo Lanni, l’uomo che il 3 novembre 2025 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, 43 anni, in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna stava raggiungendo il suo ufficio quando è stata colpita alle spalle da un coltello da cucina di 20 centimetri. Soccorsa in gravi condizioni, era stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda e sottoposta a un intervento chirurgico durato diverse ore. Per quell’aggressione, ripresa anche in un video, la giudice per l’udienza preliminare di Milano Chiara Valori ha riconosciuto, al termine del rito abbreviato, il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La decisione è stata contestata dalla pm Maria Cristina Ria.

L’aggressione in piazza Gae Aulenti

Anna Laura Valsecchi, 43 anni, è stata aggredita mentre andava al lavoro a Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia, e non aveva mai incontrato Lanni prima di quella mattina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo non aveva pianificato di aggredire proprio lei, ma voleva colpire una persona qualsiasi in un luogo che identificava con il potere economico. Poco prima aveva infatti seguito un’altra donna, che si era però allontanata senza accorgersi di nulla perché camminava velocemente.

Dietro la scelta di piazza Gae Aulenti ci sarebbe stato il rancore maturato da Lanni per alcune vicende personali, a cominciare dal licenziamento subito dieci anni prima da un’azienda di programmazione informatica, ma anche il recente allontanamento da una comunità di recupero nel Varesotto, che lo aveva espulso per «cattiva condotta» pochi giorni prima dell’aggressione.

Chi è Vincenco Lanni e i precedenti

Originario di Bergamo e in cura psichiatrica, Lanni aveva già alle spalle una condanna per due accoltellamenti commessi nel 2015 ai danni di altrettanti pensionati nella Bergamasca. Per quei fatti, l’anno successivo era stato condannato a otto anni di carcere, oltre a tre anni in una struttura sanitaria. All’epoca aveva ricondotto le aggressioni alla frustrazione per la propria condizione personale. «Ero insoddisfatto, mi sentivo un fallito. A quel punto mi sono detto: mi ammazzo o ammazzo qualcuno», avrebbe raccontato agli inquirenti, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo.

Aveva poi spiegato di aver escluso il suicidio perché si considerava «un vigliacco». Lanni viveva in una condizione di isolamento sociale, senza una compagna né amici, e manteneva i rapporti soltanto con la sorella gemella. Sarebbe stata proprio quest’ultima a riconoscerlo nelle immagini diffuse dopo l’aggressione in piazza Gae Aulenti, permettendo agli investigatori milanesi di risalire alla sua identità.