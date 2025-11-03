Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti. L’aggressione alle spalle tra la folla, arriva il marito in bici: la 43enne è grave

03 Novembre 2025 - 10:46 Ugo Milano
carabinieri milano gae aulenti
L'aggressore è fuggito. La vittima è ora ricoverata all'ospedale Niguarda in prognosi riservata

Una donna di 43 anni è stata aggredita a Milano, in piazza Gae Aulenti, vicino alla stazione Garibaldi, questa mattina alle 9. Ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, la donna ha riferito: «Mi hanno accoltellata». Quando è stata soccorsa la vittima aveva un coltello da cucina, lungo più di 20 centimetri, conficcato nella schiena. La donna è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice rosso. È cosciente, ma le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. L’aggressore è fuggito. Sono ora in corso le indagini del Nucleo radiomobile dei carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire l’accaduto.

La dinamica dell’aggressione

La donna sarebbe stata affrontata tra due edifici che circondano la piazza dove hanno sede grattacieli con uffici e, alla base, negozi. La zona del ferimento è stata transennata e sul terreno sono visibili tracce di sangue. La donna ha detto di non aver visto chi l’ha pugnalata, ma nel punto dell’accoltellamento, sono presenti tre telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione. Poco dopo l’aggressione sul posto è arrivato in bici il marito.

Articolo in aggiornamento…

