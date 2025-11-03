Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano, ecco l’uomo ricercato visto dalle telecamere. Il giallo sull’aggressione «senza motivo»

È stata colpita alle spalle la 43enne che stava andando al lavoro questa mattina a Milano. La donna è stata operata per due ore e non è più in pericolo di vita. L'identikit dell''uomo ricercato dai carabinieri di Moscova

È un uomo dall’età apparente di almeno 50 anni quello ricercato per l’aggressione ad Anna Laura Valsecchi. La 43enne è stata accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. L’aggressione è avvenuta alle 9 del mattino, quando la zona è piena di pendolari diretti al lavoro e passanti.

L’identikit dell’aggressore

Dalle foto emerse dalle telecamere di sicurezza, l’uomo appare di statura media e con i capelli bianchi. Al momento dell’aggressione indossava una giacca a vento azzurra e blu. In una mano portava una shoppper verde. Ai piedi aveva delle scarpe da ginnastica e indossava uno zaino.

Le ipotesi dietro l’aggressione

Al momento le indagini dei carabinieri di Moscova non escludono alcuna pista, compresa quella della rapina. Ma finora l’aggressione pare sia avvenuta senza un apparente motivo. Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce.