Le immagini dell’aggressione alla donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, a Milano. La coltellata alla schiena, poi la fuga – Il video

L'uomo, attualmente ricercato, avrebbe circa 60 anni, capelli bianchi. E nelle immagini diffuse dai Carabinieri si nota come abbia agito senza un apparente motivo

L’ha seguita e senza alcun motivo apparente l’ha accoltellata, ferendola alla schiena con una lama da 43 centimetri. Queste le immagini, diffuse dai carabinieri di Milano, dell’aggressione su Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti a Milano. La 43enne è stata raggiunta con un fendente da un uomo, attualmente ricercato, sui 60 anni, capelli bianchi. L’aggressione è avvenuta alle 9 del mattino, quando la zona era piena di pendolari diretti al lavoro e passanti. La vittima è stata colpita mentre andava al lavoro a Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, la cui sede era a pochi passi. Soccorsa, è stata trasportata cosciente ma si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda dove è stata portata subito in camera operatoria. L’operazione è durata due ore per rimediare alle lesioni che ha causato la lama. Non è immediato pericolo di vita ma per lei la prognosi è ancora riservata. Anna Laura Valsecchi lavora nella sezione ‘Stipula ed erogazioni’ della direzione ‘Credito’ della società finanziaria Finlombarda.

L’identikit dell’aggressore

Capelli bianchi tagliati corti, all’apparenza sui sessant’anni, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino e nelle mani una busta verde. La donna, con un cappotto chiaro, nelle mani la borsa e la tracolla con il computer, cammina vicino a un parcheggio di biciclette tra due grattacieli della piazza. Lui arriva alle sue spalle e la colpisce alla schiena. Un colpo secco e violento, prima di allontanarsi in fretta. La sua figura è stata ripresa su diversi circuiti di video sorveglianza. Le immagini sono state diffuse, su autorizzazione dal procuratore di Milano Marcello Viola, dai carabinieri del comando provinciale, che – coordinati dalla pm Maria Cristina Ria – stanno lavorando per rintracciare l’aggressore.