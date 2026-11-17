I due, uno di 16 l'altro di 17 anni, sono accusati di tentato omicidio e lesioni nei confronti di altre quattro persone. La Procura aveva chiesto il carcere, ma il tribunale per i minorenni ha preferito non seguire questa strada

Per i due minorenni ritenuti responsabili della violenta aggressione ai danni dell’attore Davide Iacopini, il Tribunale per i minorenni ha disposto il collocamento in comunità, respingendo così la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera.

I due ragazzi — entrambi residenti nel quartiere romano di Testaccio, rispettivamente di 16 e 17 anni, uno dei quali figlio di un carabiniere — devono rispondere delle accuse di tentato omicidio e di lesioni personali nei confronti di altre quattro persone. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a colpire fisicamente Iacopini sarebbe stato il sedicenne, mentre il diciassettenne si trovava alla guida della minicar nera utilizzata durante i raid. Oltre all’episodio che ha coinvolto l’attore, ai due giovani vengono contestate anche altre aggressioni messe a segno tra il 4 e il 5 ottobre scorsi ai danni di cinque passanti, sempre nella zona di Monteverde, a ridosso del centro della Capitale.

Iacopini si è risvegliato, la lunga terapia di riabilitazione

Sul fronte sanitario, arrivano intanto segnali incoraggianti per l’attore. Ricoverato inizialmente in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo, è uscito dal coma ed è stato trasferito presso la Fondazione Santa Lucia per avviare il percorso di riabilitazione. Al risveglio ha però manifestato una totale amnesia sull’accaduto: «Non ricordo nulla di quella notte», ha riferito.