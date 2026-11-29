Il giornale diretto da Marco Travaglio fa un focus sul rapporto tra il rapper e l'uomo legato alla cosca vibonese della 'ndrangheta e vicino agli ambienti della Curva Sud. Secondo la testata, quel legame si sarebbe consolidato dopo l'inchiesta Doppia Curva fino alle recenti tensioni seguite a un'intervista televisiva in Rai.

Un video registrato nell’agosto 2024 e pubblicato sui social torna al centro delle cronache giudiziarie e giornalistiche milanesi. Secondo una ricostruzione pubblicata da Il Fatto Quotidiano, quel filmato — in cui Fedez (che, va precisato, non risulta indagato in alcuna di queste vicende) rivolge gli auguri di buon compleanno ai due figli piccoli di Alfonso Cuturello — testimonia un legame personale consolidato tra il rapper milanese e una figura ritenuta dagli inquirenti il referente lombardo della cosca Mancuso di Limbadi.

Il video di Ferragosto e la linea temporale con l’inchiesta «Doppia Curva»

Il filmato risale al 15 agosto 2024: a torso nudo, in un contesto vacanziero, Fedez saluta i due bambini — «Ciao P. ciao M. tantissimi auguri di buon compleanno. Divertitevi questa sera, vi mando un grande abbraccio» — aggiungendo la battuta «Fate i bravi e non drogatevi come il sottoscritto cioè come io che non mi drogo, non io che mi drogo, capito». Il video viene poi condiviso sul profilo Instagram di Cuturello con la didascalia «Tanti auguri ai miei due principi».

Secondo Il Fatto Quotidiano, la tempistica è significativa: siamo poche settimane prima che esploda l’inchiesta Doppia Curva sugli affari criminali dei gruppi ultras di Inter e Milan. In quella fase Fedez frequenta ancora esponenti del direttivo della Curva Sud rossonera, a partire dal capo ultras Luca Lucci (contatti finiti agli atti anche in relazione al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, vicenda per la quale il cantante non è mai stato indagato). Il 4 settembre seguente il boss di Rosarno Antonio Bellocco — legato sia alla Curva Nord interista sia allo stesso Cuturello — viene ucciso dall’ex socio Andrea Beretta, preludio al blitz che porterà agli arresti dei vertici delle curve.

L’intervista in Rai, la foto in Costa Smeralda e i malumori

Stando all’articolo del Fatto, la frequentazione tra Fedez e Cuturello si sarebbe ulteriormente rafforzata dopo l’arresto di Lucci, restando attuale fino all’autunno successivo. Il 26 ottobre, intervistato da un inviato della trasmissione Rai Lo Stato delle cose, lo stesso Fedez ha evocato il rapporto tra «uno ‘ndranghetista» e il giornalista Moreno Pisto; quest’ultimo ha poi chiarito che la conoscenza era reciproca, come confermato da una fotografia che ritrae insieme Fedez e Cuturello all’esterno di un ristorante stellato in Costa Smeralda.

Proprio quell’uscita televisiva avrebbe però irritato Cuturello. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, l’uomo vicino ai Mancuso avrebbe fatto recapitare al rapper un messaggio di disappunto tramite un altro noto cantante, mentre nel tempo il rapporto si sarebbe sbilanciato.

Il profilo di Alfonso Cuturello e i legami criminali a Milano

Attualmente sottoposto all’obbligo di dimora a Cesano Maderno — dopo essere stato fermato armato l’11 giugno scorso in un locale nei pressi di Chinatown insieme ad altre cinque persone — Cuturello vanta, secondo le carte giudiziarie citate dal Fatto Quotidiano, stretti vincoli familiari con i vertici della ‘ndrangheta vibonese. È nipote di Romana Mancuso (scampata nel 2008 a un agguato legato a una faida interna), a sua volta zia del boss Pantaleone Mancuso, detto l’Ingegnere, mentre lo zio Salvatore Cuturello ha sposato la figlia di Giuseppe Mancuso (Peppe ‘Mbrogghia). È inoltre cugino di Francesco Orazio Desiderato, narcotrafficante imparentato con i Mancuso e condannato in primo grado a 30 anni di reclusione al termine di un’indagine della Dda.

Tifoso rossonero, Cuturello manterrebbe tuttora stretti rapporti con gli uomini di Luca Lucci impegnati a riorganizzare le attività lecite della Curva Sud dopo le condanne in Appello del processo Doppia Curva, fungendo, secondo quanto ricostruito dal giornale diretto da Marco Travaglio, anche da raccordo con ambienti vicini al clan Papalia. Per ora il rapper non ha commentato l’articolo, uscito stamane in edicola.