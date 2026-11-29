L'ex avvocato di Andrea Sempio si lascia andare in un locale elvetico sulle note di "Children" di Robert Miles

Una veste decisamente inedita per Massimo Lovati, l’ex difensore di Andrea Sempio — il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato è stato ripreso mentre si scatena in pista sulle note della celebre Children di Robert Miles all’interno di un locale di Carì, località delle Alpi svizzere nel Canton Ticino, dove era ospite di una festa di compleanno.

Il video sui social e l’hashtag #showman

A condividere sui propri canali social la clip della serata — in cui l’ex legale mima con entusiasmo un assolo di chitarra elettrica — è stato lo stesso Lovati, accompagnando le immagini con una didascalia autoironica: «Divertimento svizzero, ho sempre amato la musica», corredata dall’hashtag #showman. Il filmato ha rapidamente raccolto decine di reazioni divertite tra gli utenti, che hanno giocato sull’esibizione improvvisata: «Che ce frega dei Bee Hive, datece Lovati!», scrive una follower, mentre altri si interrogano increduli sull’autenticità delle immagini.

Qualcuno, vedendolo impegnato nell’air guitar, conia persino il soprannome «Lovatskin», fondendo il cognome del legale con quello dei Maneskin. Accanto ai messaggi scherzosi non sono però mancati commenti più pungenti legati alla sua passata attività professionale nel caso Garlasco, con qualche utente che ha osservato polemicamente: «Tutta vita coi soldi delle parcelle di Sempio, eh?».