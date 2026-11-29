Ha bevuto d'un fiato il classico bicchierino d'acqua accanto alla tazzina, ma dentro c'era liquido corrosivo, travasato per errore in una bottiglia identica. Ha lesioni a bocca, esofago e stomaco

Una normale pausa caffè si è trasformata in un grave incidente domestico-commerciale a Torino, dove una donna di 53 anni è finita ricoverata in ospedale dopo aver ingerito per errore liquido per lavastoviglie servito al posto del consueto bicchiere d’acqua accanto alla tazzina. Il caso è ricostruito da Repubblica Torino.

La dinamica dell’incidente e il ricovero al Maria Vittoria

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in un bar della zona nord del capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la cliente ha consumato il caffè al bancone e ha poi bevuto d’un fiato il contenuto del bicchierino accompagnatorio. Il liquido, trasparente e inodore, non era però acqua frizzante ma un detergente industriale altamente caustico e corrosivo.

A provocare lo scambio sarebbe stata una grave disattenzione dietro il bancone: il liquido per la lavastoviglie era stato infatti travasato in una bottiglia praticamente identica a quella dell’acqua. L’addetto al servizio ha impugnato il contenitore sbagliato senza accorgersene, versando il detersivo nello “shottino”. La 53enne ha avvertito immediatamente un sapore anomalo e ha iniziato a vomitare, ma la sostanza era ormai arrivata allo stomaco. Soccorsa d’urgenza dal 118, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria e si trova tuttora ricoverata nel reparto di Medicina: ha riportato gravi lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco e al momento non è in grado di ingerire cibi solidi.

I risvolti legali: l’ipotesi di lesioni colpose e la diffida

Sia il dipendente che ha materialmente servito il bicchiere sia il titolare dell’esercizio hanno ammesso l’errore. Sul piano giudiziario, entrambi rischiano ora l’accusa di lesioni colpose: oltre alla responsabilità diretta della somministrazione, al gestore del locale viene infatti contestata la mancata osservanza delle norme di sicurezza che impongono di conservare i prodotti chimici in contenitori chiaramente distinguibili e non confondibili con quelli destinati agli alimenti, come già stabilito dalla giurisprudenza in precedenti analoghi avvenuti in altre città italiane, da Roma a Bari. La donna si è intanto affidata a un legale, che per il momento ha scelto di attendere l’esito completo dei referti medici prima di formalizzare la denuncia-querela, inviando tuttavia al bar una prima lettera di diffida con richiesta di risarcimento danni.

(in copertina foto di N1CE su Unsplash)