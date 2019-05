Lerner risponde a Salvini: «Forse non sa che la Rai è di tutti»

Dopo lo scontro con Fabio Fazio, il ministro dell’Interno torna ad attaccare i conduttori della Rai. Questa volta è toccato a Gad Lerner finire sotto l’accusa di Salvini che durante una diretta Facebook ha ricordato in tono ironico che il giornalista «non ha ha mai espresso simpatie politiche per nessuno, che non odia la Lega, che non è di sinistra, che è un giornalista obiettivo, equilibrato, super partes».

Oggi, alla presentazione del progetto Noi partigiani dell’Anpi è arrivata la risposta di Gad Lerner che senza citare direttamente Salvini ha detto: «Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri».

In particolare Salvini, parlando del ritorno in Rai di Gad Lerner ha ironizzato: «Se questo è il cambiamento… Non ho niente contro di lui ma manca solo Santoro, e con Fazio, Saviano e Lerner, abbiamo chiuso il cerchio. E poi dicono che siamo noi a controllare…».

Nel suo intervento su Facebook, Salvini ha poi annunciato, ancora una volta, di voler mettere un tetto agli stipendi dei conduttori Rai e sul saggista ha fatto sapere di «essere pronto a sapere quanto cosa, quanto prenderà e qual è il giro di business che ruota attorno al suo approdo in Rai».

