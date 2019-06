Il Dalai Lama scrive a Greta Thunberg: «È incoraggiante il tuo impegno per l’ambiente»

«Noi umani siamo l’unica specie con il potere di distruggere la Terra come la conosciamo»

Il Dalai Lama ha scritto a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che si è mobilitata a favore dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici. «È molto incoraggiante vedere come hai ispirato altri giovani ad unirsi a te per far sentire la propria voce», le ha scritto il leader spirituale del buddismo tibetano.

«Noi umani siamo l’unica specie con il potere di distruggere la Terra come la conosciamo. E tuttavia, se abbiamo la capacità di distruggerla, abbiamo anche la capacità di proteggerla» ha aggiunto.

La reazione dell’attivista svedese

La Thunberg – grazie ai suoi discorsi – è riuscita ad attirare l’attenzione degli studenti e dei media di tutto il mondo sensibilizzando l’opinione pubblica su un tema delicato e complesso. «Sono in viaggio e ancora non ho visto la lettera. Naturalmente è fantastico e lo apprezzo moltissimo» ha detto la giovane al quotidiano Dagens Nyheter.

Greta Thunberg lascia la scuola per un anno

L’attivista svedese nei prossimi mesi è attesa al vertice Onu sul clima, che si terrà a New York a settembre, e poi alla Conferenza delle Nazioni Uniti di dicembre in Cile.

Per questo motivo si è vista costretta a lasciare la scuola per un anno: la salvaguardia dell’ambiente ha la priorità assoluta.

