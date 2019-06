Roma, le frecce tricolori in volo sull’Altare della Patria – il video

Show della Pattuglia acrobatica nazionale, il corpo di élite dell’Areonautica militare italiana, conosciuto comunemente come Frecce tricolori. Sbucate dalle spalle dell’Altare della Patria, nel centro di Roma, i nove aerei hanno sorvolato la Capitale per dare il via alle celebrazioni del 2 giugno.

Il video, diffuso sui canali social del Quirinale il giorno della Festa della Repubblica, mostra le frecce tricolori all’azione. La formazione è composta da nove aerei che procedono insieme più un decimo che fa da solista. È la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo: solitamente il loro programma di volo comprende una ventina di acrobazie e dura circa mezz’ora.