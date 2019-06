Theresa May, è il giorno delle dimissioni. I momenti memorabili della prima ministra – Le foto

È la fine della leadership di Theresa May. Oggi, 7 giugno, lascerà la guida del governo, ufficializzando le sue dimissioni annunciate, tra le lacrime, lo scorso 24 maggio. May rimarrà comunque in carica ad interim finché il Partito conservatore non sceglierà il suo successore. Nomina che dovrebbe avvenire a fine luglio dopo le primarie che verranno lanciate questa sera. Tra i favoriti l’ex sindaco di Londra Boris Johnson e Michael Gove.

Nonostante May fosse stata definita da alcune testate «la nuova lady di ferro», sono tanti in realtà i momenti memorabili che hanno segnato i suoi tre anni alla guida della Gran Bretagna: dall’arrivo sul palco del Congresso dei Tory mentre balla sulle note di Dancing Queen alla risata sguaiata che l’è valso il soprannome di «malvagia», fino alle lacrime per il discorso di fine mandato. Ecco una raccolta di foto di alcuni momenti per cui ricorderemo i tre anni di Theresa May.