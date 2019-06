Un motoscafo gonfiabile a grandezza naturale? È su Amazon

Avete sempre sognato di salire su un motoscafo, ma purtroppo non potete permettervelo? Su Amazon c’è la soluzione. Con l’arrivo dell’estate è iniziata la corsa all’acquisto di braccioli e materassi gonfiabili per il mare. Amazon, per i più esigenti, ha messo in vendita un motoscafo gonfiabile a grandezza naturale.

Il Bay breeze boat party island è adatto a tutti coloro che vogliono provare uno stile di vita lussuoso ma non hanno messo da parte abbastanza soldi per permettersi un vero yacht.

Il lettino potrà ospitare sei persone. A bordo ci sono otto portabicchieri e un dispositivo di raffreddamento per bevande. A disposizione anche una panchina gonfiabile.

Secondo le domande e le risposte dei clienti su Amazon, al motoscafo occorrono circa 20 minuti per gonfiarsi completamente – molto meno tempo di quanto non ne occorra per guadagnare i soldi necessari a comprarlo, a meno che non si vinca alla lotteria.

Il gonfiabile, 6 metri di lunghezza, per 3 di larghezza e un’altezza di 3, pesa 60 chili. Il prezzo? Intorno ai 280 dollari.

Leggi anche: