Di Maio e l’incubo del voto anticipato: flat tax e salario minimo, su cosa è disposto a cedere alla Lega

Fino al 20 luglio, Luigi Di Maio ha un unico obiettivo da non mancare: evitare di fornire pretesti all’alleato leghista per staccare la spina al governo e aprire lo scenario del voto anticipato a settembre. È in quella data che si chiude la prossima finestra elettorale utile per la possibile convocazione delle Politiche. Un appuntamento al quale il leader del M5s teme di arrivare in palese svantaggio, alla luce degli ultimi sondaggi e dei risultati di Europee e Amministrative che hanno certificato il ribaltamento degli equilibri tra Lega e M5s.

Ieri 17 giugno, Di Maio ha convocato i ministri grillini per: «Dimostrare la solidità e la compattezza della squadra», riporta un retroscena del Messaggero. Da giorni Di Maio ha dimostrato la sua apertura alla flat tax, sulla quale Matteo Salvini sta puntando con più convinzione dal giorno dopo le Europee: «La situazione è tutt’altro che serena», avrebbe detto Di Maio agli altri ministri grillini, come scrive ancora il Messaggero.

Alle pressioni leghiste sulle flat tax, secondo diversi quotidiani come Repubblica e Stampa, Di Maio nella riunione con i ministri ha quindi fissato la strategia per i prossimi trenta giorni puntando sulle bandiere identitarie del M5s: dal salario minimo, che ha ribadito di volere fissare a 9 euro all’ora. Progetto rapidamente bocciato subito dopo da Ocse e Istat.

Secondo l’istituto di statistica, il salario minimo di Di Maio rischia di far spendere alle imprese private 4,3 miliardi in più ogni anno, oltre a 700 milioni a carico dello Stato. L’Ocse invece ha ricordato che la misura grillina è fin troppo generosa rispetto a quel che già fanno gli altri Paesi simili all’Italia.

A stretto giro Di Maio ha convocato i tecnici del ministero del Lavoro per «approfondire il dossier». Per poi uscire dal vertice al Mise con una via d’uscita che è anche una mossa politica di distensione con gli alleati leghisti. Dallo staff del vicepremier grillino, riporta il Messaggero, riferiscono che Di Maio ha avanzato una proposta per la riduzione del cuneo fiscale, quindi per alleggerire il costo del lavoro per le imprese. Alla Lega, sotto pressione dal mondo degli imprenditori, quella soluzione non potrà che piacere.