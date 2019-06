Due attentati in centro a Tunisi: feriti e un morto. Forse un kamikaze donna

Nella capitale tunisina è scattata l’allerta dopo i due attentati che hanno colpito il centro di Tunisi questo pomeriggio. Il tribunale di primo grado a Bab Bnet è stato evacuato su ordine del procuratore della Repubblica della capitale tunisina, come pure sono stati evacuati avvocati e visitatori dal carcere di Mornaguia.

Un kamikaze, forse una donna, si sarebbe fatto esplodere vicino all’ambasciata francese, a Porte de France. Fonti locali parlano di “un attacco terroristico”. Secondo il ministero dell’Interno ci sarebbero quattro feriti e una vittima.

La seconda esplosione sarebbe avvenuta nella caserma al-Qarjani dove un altro individuo, non ancora identificato, si sarebbe fatto esplodere.

Per quanto riguarda il primo attentato, secondo i media locali, il kamikaze – che potrebbe essere una donna secondo il Corriere della Sera – si sarebbe avvicinato a un’auto delle forze di sicurezza ferma nei pressi dell’ambasciata francese. L’attentatore è morto nell’esplosione. Nella seconda esplosione invece secondo al-Jazeera sarebbero rimasti feriti quattro agenti di polizia.

Intanto da Tunisi arriva anche la notizia che il presidente Beji Caid Essebsi è stato portato immediatamente in ospedale a causa di un malore.

VIDEO: People and emergency services gather at the site of a suicide attack targeting police on the main street in Tunisia’s capital #Tunis, which wounded a civilian and several police personnel, a police officer at the scene told AFP pic.twitter.com/9sed0jaoE4