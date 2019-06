Juve scatenata, Paratici blinda Rabiot. Ci siamo: l’annuncio nel week end

Il dg della Juve chiude in Francia l’operazione per la mezzala. A breve l’ufficialità

La mamma è sempre la mamma. Quella di Rabiot, Veronique, parla anche da supervisore e non mente mai. Giovedì aveva definito «false» le voci su una nuova offerta del Psg per il figlio, Adrien Rabiot, annunciando pure che della Juve non avrebbe parlato per scaramanzia.

A breve, però, potrà licenziare la superstizione, e una mano gliel’ha data il dg della Juve, Fabio Paratici, volato (e tornato) dalla Francia con l’accordo totale. Non che ci fossero dubbi, ma sì è deciso di accelerare.

La Juve prenderà Rabiot a costo zero (come Ramsey), riconoscendogli un bonus di 10 milioni di euro alla firma. L’annuncio ufficiale nel week end. Sarri, che a breve avrà anche De Ligt, si sfrega le mani.

In uscita c’è, invece, Cancelo. Guardiola lo vuole al City, la Juve apre alla cessione ma vuole soldi cash. E non bastano 50 milioni di euro.

