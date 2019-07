La foto bufala dei migranti a bordo della Sea Watch: è un Festival a Londra del 2015

Nonostante la pubblicazione di foto originali pubblicate da giornalisti e agenzie stampa, c’è chi diffonde scatti prelevati a caso online per parlare dei migranti a bordo della Sea Watch. Il signor Pietro, il 28 giugno 2019, pubblica il seguente post: «Sono questi i disperati della Sea tedesca-olandese…».

Tra le condivisioni troviamo Annalibellula che scrive «oddio come so disperati…ma vaffanculo va» e Signorelli che scrive «Quando delinqueranno non li potremo rimandare indietro», ma sono stati tutti presi in giro.

La foto non è stata scattata a bordo della Sea Watch e risulta online da diverso tempo. La troviamo su Pinterest con commenti risalenti a circa 33 settimane fa:

Tra gli account taggati c’è quello dell’utente Papz90, un personal trainer di North West London, che pubblica la stessa foto il 5 luglio 2015:

La condivisione riporta l’hashtag #wireless2015 di cui un collegamento al Wireless Festival 2015 tenutosi presso il Fisbury Park di Londra.

