M5s annuncia nuovi fondi per il Molise, ma nella foto ci sono le Marche

I pentastellati annunciano l’arrivo di nuovi fondi per la Regione Molise: 4,5 milioni di euro per sei interventi contro il dissesto idrogeologico. Peccato che nella locandina per il lancio dell’iniziativa il Molise sia stato sostituito dall’immagine delle Marche.

La gaffe non è passata inosservata. Sui social, commenti di ogni genere, tra cui quello del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

«Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche», ha commentato.

I responsabili della comunicazione devono essersi accorti dell’errore, e hanno subito modificato l’immagine, stavolta con la regione esatta.

