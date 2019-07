James, dalla Spagna spaventano il Napoli: ‘Va all’Atletico’

Non è un buon risveglio per i tifosi del Napoli che sognano James Rodriguez, ma fanno i conti con il bombazo lanciato in mattinata da ‘Marca‘, media molto vicino al Real Madrid. Il colombiano, secondo quanto riportato da fonti del quotidiano, avrebbe già scelto la destinazione: Madrid per Madrid, con approdo sulla sponda Atletico.

“MARCA ya sabe que James sólo quiere ir al Atlético de Madrid. No quiere moverse de la capital de España. Su sueño era regresar al Real Madrid, pero se ha visto truncado por Zidane.” https://t.co/GmIzdMiLbC — MARCA (@marca) July 14, 2019

I colchoneros avrebbero intenzione di fare l’ennesimo sforzo di mercato per accontentare Simeone. E lo stesso Real preferirebbe vendere James ai cugini-rivali piuttosto che cederlo al Napoli, fermo con Adl nella sua volontà di non andare oltre l’offerta di prestito con diritto di riscatto. Intanto una tranquilla domenica di mare viene squarciata dal bombazo spagnolo. La telenovela James continua.

