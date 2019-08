La nave Alan Kurdi sfida il Viminale: «Non riporteremo i migranti in Libia» – Il video

A bordo c’è anche un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un’arma da fuoco: «Noi obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese in guerra»

L’imbarcazione dell’Ong tedesca Sea Eye, dopo aver soccorso 40 persone al largo della Libia, ha subito informato le autorità locali e così ricevuto dalla guardia costiera libica una mail nella quale si indicava l’assegnazione di Tripoli come porto sicuro in cui sbarcare.

Il rifiuto della Alan Kurdi

La Alan Kurdi si è rifiutata. Per nessuna ragione intende riportare i migranti nell’inferno libico. «Noi obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese in guerra. La Libia non è un porto sicuro» è stata la risposta dell’Ong che poi ha dichiarato di aver ricevuto una mail con la notifica del divieto di ingresso nelle acque italiane firmato dai ministri Salvini, Toninelli e Trenta così come previsto dal decreto sicurezza bis.

A bordo un bimbo con ferita da arma da fuoco

Ora la Alan Kurdi sta facendo rotta verso Lampedusa: a bordo c’è anche un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un’arma da fuoco. In totale i minori sono tre, due le donne di cui una incinta.

La Ong, infine, si è appellata all’Europa affinché si trovi il prima possibile una soluzione, esattamente come avvenuto con la Gregoretti per la quale cinque Paesi europei, oltre alla Cei, si sono fatti carico di 115 migranti.

