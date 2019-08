Jova Beach Party: annullata la data di Vasto, dubbi sulla sicurezza. Il sindaco: «Ci avevo messo la faccia»

Sul fronte del no ci sono il Questore, il prefetto, i carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco

La notizia è esplosa nella mattinata di oggi, 9 agosto: “il ragazzo fortunato”, Lorenzo Cherubini Jovanotti ha annullato la tappa del suo Jova Beach Party del 17 agosto a Vasto.

Lo stop è arrivato dal prefetto del Comune di Chieti, Giacomo Barbato, che ha avanzato perplessità sulla sicurezza e sulla chiusura della Statale 16: la decisione ha però creato un cortocircuito con il municipio della città che, a quanto pare, si era adoperato in tutti i modi perché l’evento avesse luogo.

La reazione di Jovanotti

Jovanotti non ha perso tempo e, appena trapelata la notizia, ha scritto un post su Facebook: «A Vasto ha vinto il fronte del “no”, quello di cui l’Italia è pervasa. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in “bagarre”», ha scritto.

Ha poi proseguito: «Chi alla fine ha vinto ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità a buon mercato che evidentemente una cosa grande e bella come Jova Beach Party offre».

La posizione del sindaco di Vasto

Sulla vicenda, visto il montare delle polemiche, si è espresso direttamente il sindaco di Vasto Francesco Menna: «Siamo stati disponibili ad assecondare tutte le richieste della Prefettura di Chieti e a correggere gli errori, assicurare il supporto oltre a dare ogni chiarimento per la piena fruibilità e sicurezza dell’evento», ha detto in conferenza stampa.

E ha aggiunto: «Non riesco ancora a capire perché il “no” a Jovanotti a Vasto, un danno non solo alla mia città, ma anche per l’intera provincia e tutta la regione. Una palese ostilità nei nostri confronti».

Ha infine concluso il discorso facendo presente che per questa manifestazione «ci ho messo la faccia andando oltre le mie competenze dando una collaborazione proficua con tutti gli enti sovraordinati anche se devo constatare che dall’altra parte non ho trovato la stessa volontà di fare, di dialogare, sempre nel rispetto della legge e della sicurezza». Il sindaco vastese si dice a distanza di ore ancora meravigliato parlando dei problemi di sicurezza invocata dalla Prefettura.

Il “comitato del «no»”

Dal resoconto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto stamani, emerge che a dire “no” alla kermesse siano stati un po’ tutti i soggetti competenti: il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il Coa, l’Anas, la società Autostrade e la Capitaneria di Porto. Ad esprimere parere positivo la Provincia di Chieti, che sottolinea la «rilevanza per il territorio provinciale», e il 118.

Nel corso della riunione, i carabinieri, oltre a criticità di ordine tecnico, hanno parlato di «profili di illegittimità in ordine ad alcuni atti comunali». Infatti, il comandante provinciale dell’Arma, «in relazione a quanto emerso dall’esame della progettualità e della relativa documentazione, dall’informazione già inviata dallo stesso alla Procura, nonché dalle informative rese dai Carabinieri forestali» ha richiesto al Prefetto «l’invio della documentazione all’autorità giudiziaria» e ha comunicato che «invierà specifica segnalazione alla Corte dei Conti».

