Hong Kong, 5mila manifestanti bloccano l’aeroporto. La Cina: «È terrorismo»

Il portavoce dell’ufficio cinese per Hong Kong ha detto che «manifestanti senza cuore hanno lanciato bombe carta contro la polizia»

Non si arrestano le proteste a Hong Kong. Sono almeno 5.000 i manifestanti che hanno occupato l’aeroporto per protestare contro il governo locale e la Cina. Secondo i reporter presenti sul posto, l’atmosfera al momento è rilassata, ma le autorità aeroportuali hanno comunque cancellato tutti i voli da e per l’ex colonia britannica, lasciando diversi turisti disorientati.

I manifestanti portano avanti da due giorni un sit-in per sensibilizzare i viaggiatori stranieri sui motivi delle manifestazioni. Secondo quanto riferito dalla compagnia di bandiera, la Cathay Pacific, il blocco dei voli durerà fino a domani mattina, mentre le autorità aeroportuali stanno chiedendo ai passeggeri di lasciare i terminal al più presto.

ANSA | Aeroporto di Hong Kong, 12 agosto 2019

l braccio di ferro tra manifestanti per la democrazia e la Cina vive in queste ore momenti di altissima tensione, con Pechino che definisce «terrorismo» le azioni degli attivisti e schiera i cannoni ad acqua per le strade dell’ex colonia britannica.

Parlando ad una conferenza stampa a Pechino, il portavoce dell’ufficio cinese per Hong Kong e Macau ha detto che «manifestanti senza cuore hanno lanciato bombe carta contro la polizia». «Li hanno attaccati più volte con strumenti estremamente pericolosi. Hanno già commesso crimini molto violenti e adesso stanno mostrando atteggiamenti terroristici», ha aggiunto.

Gli scontri con la polizia

Intanto, lontano dai cancelli degli arrivi e delle partenze, continuano gli scontri tra polizia e manifestanti, accompagnati dai timori di attacchi di bande criminali. Negli scorsi giorni, un numero imprecisato di persone è stato arrestato. La polizia ha fatto sapere che, solo sabato, 16 persone sono state arrestate.

Nel decimo fine settimana consecutivo di proteste, centinaia di manifestanti hanno sfidato il divieto delle autorità e si sono radunati nel quartiere Sham Shui Po prima di essere dispersi dalla polizia, attorno alle 17. Gli attivisti ora accusano le autorità di uso eccessivo della forza: ieri, per la prima volta, le autorità hanno lanciato lacrimogeni per disperdere la folla anche all’interno di una stazione della metropolitana, Kwai Fong.

Gli animi si sono ulteriormente esasperati dopo il ferimento di una ragazza che rischia di perdere un occhio dopo essere stata colpita da proiettili a cuscinetto.

La polizia arresta un manifestante al di fuori della stazione di polizia di Tsim Sha Tsui, a Hong Kong. 11 agosto 2019. EPA/JEROME FAVRE

Nella serata dell’11 agosto, migliaia di persone sono arrivate a Victoria Park, il più grande parco della città, per partecipare a un meeting, dopo il quale una parte dei manifestanti si è diretta verso la zona di North Point, che ospita molti immigrati dalla provincia del Fujian, nel Sud-Est della Cina.

Lì gran parte dei negozi aveva chiuso dopo che erano circolate voci secondo le quali bande di strada erano arrivate sul posto per attaccare i manifestanti. Il 5 agosto nella stessa zona c’era stata una battaglia campale tra i dimostranti e decine di uomini armati di bastoni.

Un manifestante ferito dalla polizia viene portato via dai paramedici, Hong Kong. 11 agosto 2019. EPA/JEROME FAVRE

Le proteste, iniziate per fermare l’approvazione della legge sull’estradizione, si sono ampliate. A salire sul banco degli imputati è stata la leader dell’ex colonia britannica Carrie Lam di cui i manifestanti chiedono le dimissioni dopo le sue politiche considerate non democratiche e l’eccessivo uso della forza da parte della polizia. Sulla situazione a Hong Kong è intervenuta proprio la Gran Bretagna che fino al 1997 deteneva il controllo dell’isola.

Venerdì il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha espresso «preoccupazione» per i due mesi e mezzo di proteste e ha chiesto «un’indagine completamente indipendente sui recenti avvenimenti», suscitando la risposta furiosa di Pechino.

«La Cina chiede solennemente che la parte britannica interrompa immediatamente tutte le azioni che si intromettono negli affari di Hong Kong e interferiscono negli affari interni della Cina», ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese Hua Chunying.

Sullo stesso tema: