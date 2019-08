No, Carola Rackete non ha detto che il Governo tedesco le aveva ordinato di portare i migranti in Italia

Siamo giunti alla seconda puntata della teoria che dietro Carola Rackete ci sia il Governo tedesco di Angela Merkel. Nella prima puntata avevamo parlato di un sito tedesco che aveva pubblicato un articolo, senza prove e con tante domande, che una volta condiviso dall’ex capo dei servizi segreti tedeschi è diventato la «prova definitiva» nonostante quest’ultimo non ne confermasse affatto il contenuto. Una recente intervista rilasciata da Carola Rackete alla TV tedesca Zdf riapre la discussione.

Il post Facebook di Giorgia Meloni che condivide l’articolo de Il Giornale.

Giorgia Meloni, e tanti altri, avevano condiviso l’articolo de Il Giornale dal titolo «Carola Rackete: “Il governo tedesco mi ordinò di portare i migranti in Italia”». Il Giornale cita l’articolo de La Verità, ma questi risultano essere successivi a quello di TPI dell’otto agosto 2019 dal titolo «Sea Watch, Carola Rackete alla tv tedesca: “Berlino ci disse che dovevamo registrare i migranti in Italia”».

L’intervista testuale su Zdf

Il Giornale, così come TPI, avevano condiviso il link o il video Youtube dell’intervista, non facile da seguire per un utente che non conosce il tedesco, mentre sul sito della TV tedesca Zdf è possibile consultare la versione testuale dell’intervista dove viene citato il Bundesregierung, ossia il Governo federale tedesco:

heute.de: Im Fall der “Alan Kurdi” hat sich Malta ja nun zur vorübergehenden Aufnahme der Flüchtlinge an Bord bereit erklärt, auch auf Bitten der deutschen Regierung. Was hat sich Ihrer Meinung nach verändert? Glauben Sie, Ihr Handeln hatte Einfluss darauf? Rackete: Der Druck auf die Bundesregierung ist größer geworden, daher setzt sie sich mehr für die Aufnahme in Malta ein. Es ist jetzt das dritte Mal, dass “Alan Kurdi” Flüchtlinge nach Malta bringt nach meiner Verhaftung. Ich nehme an, dass die Bundesregierung zusagen musste, die Leute bald zu transferieren und sie nicht – wie während der letzten zwölf Monate – trotz Zusage noch monatelang auf Malta warten zu lassen. heute.de: Wie sah die Unterstützung der Bundesregierung während Ihrer Mission aus? Rackete: Während der Mission hat man zwar über das Außenministerium und auch über das Innenministerium mit uns kommuniziert, also mit der Organisation, nicht mit uns auf dem Schiff direkt, aber es wurde effektiv keine Lösung nach vorne gebracht. Erst hinterher hat es allen leidgetan. Das, was vorher passiert ist, während dieser 17 Tage, war nicht effektiv, das waren nur Sympathiebekundungen. Schon am dritten Tag hatten sich ja die ersten Städte dazu bereit erklärt, Rottenburg zum Beispiel, dass sie Leute aufnehmen würden, und das wurde vom Bundesinnenminister nicht erlaubt. Die Unterstützung habe ich auf dieser Mission wirklich nicht als besonders groß empfunden.

Da nessuna parte dell’intervista vengono ammessi «ordini» da parte del Governo tedesco, ma che da questo non avevano ottenuto soluzioni («aber es wurde effektiv keine Lösung nach vorne gebracht»). Da nessuna parte si legge che si voleva «far registrare e portare tutti i clandestini a Lampedusa» e cercando nell’intervista la parola chiave «Lampedusa» essa viene citata due volte ma senza riferimenti al Governo tedesco.

L’intervista video

La conduttrice Dunja Hayali, dopo l’introduzione video riportante la vicenda e le dichiarazioni dei protagonisti come Matteo Salvini, inizia l’intervista domandando a Carola Rackete come è stato questo periodo «turbolento» per lei tra odio e solidarietà. Lei risponde sostenendo che le cose vadano bene, ricordando la presenza di Sea Watch 3 e di altre ONG che operano ancora sul posto citando i recenti salvataggi svolti da queste.

Nel secondo intervento, Dunja Hayali parla della decisione di entrare a Lampedusa nonostante le possibili conseguenze. Carola, rispondendo, riconosce le conseguenze ma anche la questione legata alla sicurezza dei migranti a bordo, citando le condizioni mediche e psicologiche.

Nel terzo intervento la giornalista Dunja Hayali cita i rifiuti di Lampedusa, Spagna e Malta per poi chiedere se non era possibile individuare un altro porto. Secondo Carola non era possibile, che i ministeri dell’Interno e degli Esteri tedeschi stavano provando a trovare una soluzione politica, ma senza trovarla. Carola, inoltre, dichiara che hanno chiesto a «tutti» una soluzione e nessuno voleva offrire un porto.

Dunja Hayali, nel quarto intervento, riporta alcune cifre dal 2016 ad oggi sul numero degli sbarchi che di fatto sono diminuiti, tuttavia riporta che paesi come l’Italia dichiarano di trovarsi in difficoltà. A questo punto Carola premette che le sue parole potrebbero essere usate per scopi politici da parte di qualche partito nel proprio paese: cita Dublino III e la proposta di Rottenburg che voleva «registrare» e ospitare i migranti della Sea Watch, ma spiega che il ministro dell’Interno tedesco aveva negato questa possibilità e che dovevano essere «registrati» in Italia. Ad un certo punto sostiene che tuttavia una soluzione ci sia stata ancora prima del suo sbarco a Lampedusa [troverete la spiegazione nelle parti successive di questo articolo].

Nel quinto intervento si discute della proposta di Carola di accogliere in Europa mezzo milione di persone che sono nelle mani dei trafficanti e nei centri libici facendoli arrivare attraverso un passaggio sicuro. Una proposta che, secondo Dunja Hayali, potrebbe destare perplessità, ma secondo Carola non dovrebbero esserci siccome la Germania e altri Paesi portano con loro le responsabilità storiche che hanno portato alla situazione attuale.

Nell’intervista si parla molto di politica, così come del cambio di rotta del ministro dell’Interno in seguito ai sondaggi e al caso «Alan Kurdi», successivo al suo. Il resto della discussione prosegue con tematiche legate alla violazione dei diritti umani delle persone che si trovano in Libia, delle accuse a lei rivolte e della possibilità che venga condannata fino a 10 anni di carcere e dei rischi che si corrono con le leggi italiane. Fino alla fine non vengono citati «ordini» a Carola Rackete o a Sea Watch da parte del Governo tedesco.

Il no del ministro tedesco era noto

Il «no» da parte del ministro dell’Interno Horst Seehofer alla proposta dei comuni tedeschi ad ospitare i migranti era già noto, ne parlava LiberoQuotidiano in un articolo del 18 giugno 2019:

La Sea Watch mette in difficoltà anche la buonista Germania. Almeno 50 città tedesche si sono offerte di accogliere i migranti a bordo, ma il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, blocca i buoni propositi.

Il titolo di Libero: «Sea Watch, 50 città tedesche vogliono accogliere i migranti: il no del ministro dell’Interno Horst Seehofer»

Anche Il Foglio, nella rassegna stampa internazionae del 18 giugno 2019, riportava il «no» del ministro dell’Interno tedesco alla soluzione proposta dai comuni tedeschi:

Amburgo, 18 giu 08:43 – (Agenzia Nova) – Potrebbero venire trasferiti in Germania i 43 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch. Cinquanta tra città e comuni tedeschi si sono, infatti, offerti di accogliere i migranti, presentando formale richiesta scritta al ministero dell’Interno di Berlino, come reso noto oggi da un portavoce del dicastero. Per il settimanale “Der Spiegel”, Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco, “al momento non è d’accordo” con il trasferimento dei migranti della Sea Watch 3 in Germania. Tuttavia, “non si esclude una soluzione”. Il prerequisito è “la partecipazione più ampia possibile degli Stati membri dell’Ue e l’assunzione del coordinamento da parte della Commissione europea” nella gestione dei migranti della Sea Watch 3.

Arriviamo dunque all’articolo del 18 giugno 2019 del Der Spigel dove viene riportata la proposta dei comuni tedeschi da parte dello stesso portavoce del Ministero dell’Interno federale, proposta al quale il ministro Horst Seehofer (CSU) si era frapposto non fornendo l’autorizzazione preferendo una soluzione che coinvolgesse «la partecipazione più ampia possibile degli Stati membri dell’Unione europea», inclusa ovviamente l’Italia.

La «soluzione» precedente allo sbarco

Il «no» del ministro Horst Seehofer (CSU) era motivato dal fatto che lo stesso voleva una partecipazione più ampia da parte degli stati membri dell’Unione europea nella gestione dei migranti. Durante l’intervista Carola Rackete parla di una «soluzione» politica precedente al suo sbarco a Lampedusa. Infatti il giorno prima, il 28 giugno 2019, l’appello dell’Italia rivolto alle altre nazioni dell’Unione europea di occuparsi di alcuni dei migranti a bordo della ONG era andato a buon fine. Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e la stessa Germania si erano trovati d’accordo per occuparsi dei migranti, ma Salvini non aveva ancora autorizzato lo sbarco a Lampedusa.

I riferimenti politici e le critiche di Carola

Carola Rackete durante il quarto blocco dell’intervista dove cita la proposta di Rottenburg, parla di un possibile uso strumentale per scopi politici da parte di qualche partito. Negli articoli riguardanti le proposte dei comuni, come Kiel e Konstanz, vengono criticati il «silenzio» del ministro Seehofer e la «linea dura» del Governo tedesco sui migranti. Il riferimento politico, dunque, riguarda lo scontro interno tra politici di governo e di opposizione.

Nell’intervista pubblicata sul sito di Zdf Carola Rackete non ha problemi a descrivere il ministro dell’Interno tedesco Seehofer – pur non usando propriamente il termine – come una «banderuola». Sul caso Sea Watch 3 si era comportato in un modo, mentre nel caso dell’imbarcazione «Alan Kurdi» in un altro a seguito delle critiche ricevute in Germania da parte dell’opinione pubblica. Infatti, il partito del ministro ha perso voti non tanto a favore dell’estrema destra ma piuttosto verso partiti come i Verdi. In un articolo del Welt del 18 luglio 2019 si legge nel titolo «il ritorno dell’umanista Horst Seehofer» proprio a seguito dei due casi.

Non solo, infatti Carola ritiene che la stessa Germania insieme ad altri Paesi abbiano le loro responsabilità a seguito della colonizzazione africana e ritiene che l’accordo di Dublino III sia ingiusto nei confronti dei paesi come la Grecia, la Spagna e l’Italia. Parla della Merkel, sostenendo che voglia trovare soluzioni senza però fornirle. Carola ne suggerisce una: portare le persone in Europa dal Niger per via aerea.

«Alan Kurdi» e le lettere tra Seehofer a Salvini

Il 6 luglio 2019 – dove la palla era passata alla nave «Alan Kurdi» battente bandiera tedesca – era nota l’esistenza di una lettera del ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer inviata a Matteo Salvini in cui gli chiedeva, a lui e ai polulisti di destra appellandosi ai valori cristiani, di «riconsiderare la sua posizione di rifiutare l’apertura dei porti italiani» e che «La Germania e l’Italia, in quanto Stati membri fondatori dell’Unione europea, devono riuscire a trovare risposte europee alla sfida della situazione migratoria nel Mediterraneo». La discussione però non riguardava solo i nostri due Paesi, ma della responsabilità di tutta l’Unione europea in merito alla gestione dei migranti salvati nel Mediterraneo.

Salvini, nella sua lettera di risposta, nega la possibilità dello sbarco in Italia sostenendo che «qualsiasi eventuale deterioramento della situazione a bordo non potrà, dunque, non ricadere nell’esclusiva responsabilità dello Stato di bandiera e del Comandante e dell’equipaggio della “Alan Kurdi”».

Conclusioni

Carola Rackete non afferma affatto che ci siano stati degli «ordini» da parte del Governo tedesco nei confronti suoi o della ONG. Fa comprendere le sue critiche nei confronti del Governo tedesco, nella figura del ministro Seehofer, di aver operato in maniera diversa per il suo caso e quello della «Alan Kurdi» per questioni politiche interne.

Il «no» del ministro dell’Interno tedesco ai comuni che volevano ospitare i migranti era già noto, così come le sue dichiarazioni dove richiedeva la cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea inclusa l’Italia. Una cooperazione che è stata accolta in qualche modo da diversi Stati il giorno prima dello sbarco a Lampedusa.