Usa, incendio in un asilo: muoiono 5 bambini

Tragedia in Pennsylvania dove durante un incendio in un asilo nido hanno perso la vita 5 bambini e quattro persone sono rimaste ferite. L’episodio è avvenuto nella cittadina di Erie, che si affaccia su uno dei grandi laghi.

Il rogo si è sviluppato di primo mattino in una casa che operava come asilo, all’interno dormivano diversi bambini, visto che la struttura è aperta 24 ore su 24 per i genitori che lavorano di notte. Fra le vittime ci sono 4 fratellini, fra i 10 mesi e gli 8 anni, i cui genitori prestavano un servizio notturno.

Due adolescenti sono saltati da una finestra del secondo piano su un portico della casa per sfuggire alle fiamme, ha chiarito il capo dei vigili del fuoco Guy Santone alla CNN. Anche il proprietario di casa è rimasto ferito, insieme a un vicino che ha cercato di entrare in casa per salvare le vittime.

I vigili del fuoco hanno trovato in casa solo un rilevatore di fumo. «Se ci fosse stata la giusta quantità di rilevatori di fumo in questa struttura, la maggior parte, se non tutti, sarebbero sopravvissuti», ha detto Santone.

