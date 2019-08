Roma, rinnova anche Under: Lovren vicino, nuove idee per il dopo Schick

View this post on Instagram

🇮🇹 Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. É un momento davvero felice per me, ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma. 🇹🇷Romaya iki sene önce geldim. Her geçen gün bu şehre, bu renklere ve bu taraftara daha çok aşık oldum. Benim için gerçekten çok güzel bir gün. Roma’da oynamaya devam edeceğim için çok mutluyum. Bu süreçte her zaman yanımda olan kulübüme, aileme, sevdiklerime, Lian Sports ailesine ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. #ASRoma 🐺