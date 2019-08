Renzi: «Votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio». Zingaretti: «Esecutivo forte o meglio il voto»

L’ex presidente del consiglio annuncia un via libera all’eventuale voto di sfiducia da parte dei senatori dem. Il segretario conferma la linea ufficiale: no a “governicchi”

Matteo Renzi ancora al centro della scena in questa fase che precede la crisi di governo vera e propria che si potrebbe aprire domani 20 agosto dopo che il premier Conte riferirà al Senato. Intervistato da Studio aperto su Italia 1, l’ex presidente del consiglio ha chiarito: «Votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio, ha messo in ginocchio l’Italia, noi votiamo perché il governo vada a casa».

A chi gli chiedeva di precisare cosa intendesse con quel «noi» (il dubbio è che si riferisse solo ai senatori renziani), Renzi ha risposto sorridendo: «Noi cioè i senatori del Pd. Le domande sul Pd le faccia al segretario del Pd, sennò partono le polemiche».

A proposito di un’eventuale alleanza di governo fra il M5s e il Pd, Renzi precisa: «A me interessa soltanto che ci sia un governo, che non si vada a votare per evitare l’aumento dell’Iva e per mettere in sicurezza gli italiani. Dei giochi dei partiti – ha concluso – compreso il mio, compreso il M5s e compresa la Lega, fortunatamente non me ne occupo più».

Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV pic.twitter.com/uBXghWU79o — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 19, 2019

Poco prima il segretario dem Nicola Zingaretti in una nota aveva delineato quella che sembra essere la linea ufficiale del partito. Ha infatti ribadito: «Come abbiamo sempre detto: attendiamo le dichiarazioni di Conte e l’apertura della crisi. A quel punto alla Direzione del 21 riaffermeremo una posizione chiara: o nel corso delle consultazioni si verificano le condizioni per un governo forte e di rinnovamento anche nei contenuti o è meglio andare al voto».

Una posizione che non non collima con l’idea di Matteo Renzi, espressa poco ore dopo la rottura di Matteo Salvini con il Movimento 5 Stelle, di un governo istituzionale di breve respiro e che abbia come scopo quasi esclusivamente evitare che scattino le clausole di salvaguardia. La soluzione della crisi passerà probabilmente anche attraverso una sintesi fra chi, come Zingaretti, controlla la direzione e chi, come Renzi, ha in mano i gruppi parlamentari.