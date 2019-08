Napoli, oggi si chiude con Llorente. E in uscita…

Ultime, frenetiche ore di mercato anche per il Napoli. Perso Mauro Icardi, mai realmente vicino agli azzurri, Adl stringe per Fernando Llorente. Oggi summit decisivo con gli agenti dello spagnolo per ratificare un accordo già virtualmente raggiunto: due anni di contratto a 2,5 milioni di euro a stagione più opzioni per un terzo anno a discrezione del Napoli.

Ansa / Elseid Hysaj

Intanto, in uscita, ancora nulla di fatto per il trasferimento di Hysaj al Valencia. L’operazione resta complicata. Il Napoli chiede 5 milioni di prestito oneroso più obbligo di riscatto a 25. Gli spagnoli sono fermi al diritto di riscatto, e il tempo per l’accordo scarseggia. Nel pomeriggio, invece, nuovo incontro col Sassuolo per Chiriches.

Foto di copertina / Ansa

Leggi anche: