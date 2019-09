Uragano Dorian travolge le Bahamas, in Sud Carolina evacuato 1 milione di persone: in 24 ore arriverà in Florida

«Si tratta probabilmente del più triste e peggiore giorno della mia vita. Stiamo affrontando un uragano senza precedenti. Per favore pregate per noi». Così il primo ministro delle Bahamas, Dr. Hubert Minnis si è rivolto ai residenti dell’arcipelago a poche ore dall’arrivo dell’Uragano Dorian, che ha travolto le isole Bahamas, scoperchiando le case, allagando strade e tracciando una linea invisibile tra l’oceano e la terra.



La tempesta è diventata di categoria 5 (la più alta) con venti superiori ai 260 chilometri orari. Ha raggiunto le isole Abaco nell’arcipelago delle Bahamas verso le 22 del 1 settembre (orario italiano) e gli ultimi aggiornamenti lo danno diretto alla Grand Bahama. Dovrebbe raggiungere la costa degli Stati Uniti entro 24 ore.

Case distrutte e allagamenti nelle Bahamas

Le condizioni nelle isole Abaco sarebbero «catastrofiche» secondo l’Associated Press. Il livello dell’acqua è aumentato di circa 6 metri, sommergendo le abitazioni e rendendo le strade inagibili. Le raffiche di vento hanno distrutto abitazioni e atterrato i cavi dell’elettricità. Centinaia di persone hanno cercato riparo nelle scuole, nelle chiese e nei rifugi.

12 AM EDT Tropical Cyclone Update on #Dorian: Destructive Winds from Dorian Spreading Westward Across Grand Bahama Island. https://t.co/efqSKXn7KS pic.twitter.com/UOp5Djr0ft — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

Evacuazioni e porti chiusi negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti invece ci si prepara al peggio. Il Governatore dello stato della Georgia, Brian Kemp, ha ordinato l’evacuazione per diverse comunità costiere a partire dalle 12 (orario locale) di lunedì 2 settembre. Sono 830 mila le persone evacuate invece nello stato della Carolina del Sud. In Florida le autorità hanno decretato la chiusura di Port Canaveral, intenso snodo crocieristico. Anche gli aeroporti hanno subito un blocco del traffico: più di 600 voli previsti per lunedì sono stati cancellati.

