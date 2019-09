Uragano Dorian devasta le Bahamas, si è indebolito ma fa ancora paura: 5 morti, diretto sulla Florida

L’uragano Dorian non dà tregua alle isole Bahamas. Da più di 24 ore è fermo sull’arcipelago caraibico, quando secondo le previsioni iniziali avrebbe già dovuto minacciare le coste orientali degli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l’uragano invece sarebbe fermo a circa 30 miglia (50 chilometri) a nord-est di Freeport, sull’isola della Gran Bahamas, a circa 100 miglia (160 chilometri) dalla Florida. Dorian dovrebbe avvicinarsi alle coste americane entro sera.

2/2 Dorian is still battering Grand Bahama Island and will continue for many more hours. We know that there are a number of people in serious distress. We pray for their safety and will provide relief and assistance as soon as possible.