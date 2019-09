Hong Kong, la governatrice Carrie Lam si arrende dopo mesi di proteste: ritirerà la legge sull’estradizione in Cina

La governatrice di Hong Kong Carrie Lam, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, annuncerà nel pomeriggio il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina, misura oggetto della discordia e all’origine delle proteste che da quasi tre mesi stanno scuotendo l’ex colonia britannica, così come richiesto dai manifestanti.

Il disegno di legge avrebbe permesso l’estradizione di alcuni cittadini di Hong Kong verso verso Macao, Taiwan e Cina per essere sottoposti a processo, ma che ha sollevato violentissime proteste poiché potrebbe trasformarsi in uno strumento nelle mani di Pechino per estradare gli avversari politici e rafforzare il controllo cinese sugli hongkonghesi.

Le minacce di Pechino di schierare l’esercito, unitamente all’arresto di numerose figure democratiche e alle violente forme di repressione messe in atto dalla polizia hanno suscitato numerose condanne da parte della comunità internazionale (sia dall’Unione Europea, sia dagli Stati Uniti, tra gli altri), sollevando timori sulla libertà politica e sull’autonomia di Hong Kong rispetto alla Cina.

