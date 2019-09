Bruxelles, all’Europarlamento Roberto Gualtieri risulta assente: «A causa di circostanze impreviste»

Il presidente della Commissione Economia e Finanza dell’Europarlamento non è presente a Bruxelles

Roberto Gualtieri, presidente della commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo, nonché uno dei tre europarlamentari più influenti della scorsa legislatura secondo Politico.eu, è assente dai lavori odierni in sede europea, facendo crescere le ipotesi che possa diventare il successore di Giovanni Tria alla guida del ministero dell’Economia nel nuovo Governo M5s-Pd.

In apertura del tavolo della Commissione, riunitasi per l’audizione del presidente della vigilanza della Banca centrale europea, Andrea Enria, e quella della nuova presidente indicata per la Bce, Christine Lagarde, il vice presidente Luudek Niedermayer ha trasmesso ai presenti le scuse di Gualtieri spiegando che, «a causa di circostanze impreviste», il presidente gli «ha chiesto di presiedere la riunione».

Le ragioni dell’assenza improvvisa di Gualtieri a Bruxelles potrebbero essere trovate nella necessità di essere presente a Roma dopo la salita al Colle del premier incaricato Giuseppe Conte con la lista dei ministri, che potrebbero già fare giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella entro la serata.

