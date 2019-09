Mattarella ai giornalisti: «Grazie per il vostro lavoro, la stampa libera è importante» – Il video

Nella frenetica giornata al Quirinale, tra lo scioglimento della riserva di Giuseppe Conte e la presentazione della lista dei ministri, il presidente della Repubblica si è presentato nella sala stampa del Palazzo del Quirinale per parlare con i giornalisti presenti.

Un momento non previsto, ma al quale Sergio Mattarella teneva particolarmente: «Sono entrato solo per salutarvi e ringraziarvi del vostro lavoro e dell’impegno con cui avete informato i vostri concittadini».

Il Capo dello Stato ha raccontato di come è stato il suo rapporto con l’informazione nei giorni di crisi del governo precedente e in quelli di trattative per formare una maggioranza M5s – Pd: «Per me è stato di grande interesse leggere ogni mattina i giornali stampati e online. E la sera ascoltare le cronache e le interpretazioni dei fatti. Questo confronto tra prospettive differenti – ha concluso – è prezioso per me come per chiunque e ancora una volta sottolinea l’importanza della libera stampa».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Sullo stesso tema: