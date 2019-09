Governo M5s-Pd, la giornata decisiva: Conte sale al Quirinale – La diretta

È in corso in questi minuti una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, la delegazione Pd, con Dario Franceschini e Andrea Orlando, e quella del M5s, con Stefano Patuanelli e Vincenzo Spadafora, per sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra dei ministri prima che Conte salga in Quirinale per sciogliere la riserva nelle mani di Sergio Mattarella.

15.16 – 4 settembre -

Alla Salute Roberto Speranza, agli Interni Lamorgese, agli Esteri Di Maio, all’Economia Gualtieri, allo Sviluppo Economico Patuanelli, alle Infrastrutture Paola De Micheli, alla Giustizia Bonafede, alla Cultura Dario Franceschini, all’Istruzione Fioramonti, all’Agricoltura Bellanova, al Sud Provenzano, agli Affari Regionali Boccia, agli Affari Europei Amendola, alla Difesa Guerrini.

Dubbi ancora sul ministero del Lavoro e su quello dei Rapporti con il Parlamento (in pole ci sarebbe Cuperlo). Fraccaro potrebbe essere il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio mentre non è ancora stato definito il ruolo di Morra.

15.06 – 4 settembre -

Secondo le ultime indiscrezioni, Roberto Speranza (LeU) potrebbe essere nominato ministro della Salute. E non più Giulia Grillo. Confermato Bonafede alla Giustizia, all’Istruzione arriverebbe Fioramonti (M5s).

14.40 – 4 settembre -

Il presidente del Consiglio sale al Quirinale per sciogliere la riserva.

14.33 – 4 settembre -

Conte lascia Palazzo Chigi, tra poco arriverà al Quirinale.

14.20 – 4 settembre -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso entro venti minuti al Quirinale: lì scioglierà la riserva. Sembra che i problemi (relativi al nome del sottosegretario alla presidenza del Consiglio), sorti in corso di trattativa, tra grillini e dem, siano stati superati. La lista dei ministri è pronta: secondo fonti Pd è chiusa.

Cosa è successo stamattina

La trattativa, cominciata stamattina a palazzo Chigi, si sarebbe conclusa con la soddisfazione di Pd e LeU ma non del M5s. A dare del filo da torcere il nome del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos che cita fonti parlamentari qualificate. Uno stop che avrebbe sorpreso anche il Quirinale, già pronto a ricevere il presidente del Consiglio incaricato.

Conte sarebbe fermo nel proporre un suo uomo di fiducia, il segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, mentre il M5s starebbe spingendo per l’ex sottosegretario con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora oppure per l’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.

Il tavolo si era riunito alle 9 di questa mattina con i delegati del Pd, Graziano Delrio e Dario Stefano, del M5s, Francesco D’Uva e Francesco Patuanelli, e di LeU, Loredana De Petris e Federico Fornaro.

L’esito alle 12 sembrava aver rassicurato almeno la delegazione dem, a cominciare da Delrio che ha confermato la sua assenza nella prossima squadra di governo, oltre ad anticipare alcuni dettagli sulla versione definitiva del programma: «Non abbiamo parlato di Ius soli, ma di una nuova legge sull’immigrazione che smetta di affrontare il tema in maniera emergenziale e lo faccia in modo organico».

Il toto-ministri

In attesa di conferma anche il ministero che spetterebbe a LeU: le ultime indiscrezioni parlano del dicastero dell’Ambiente con Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente.

Ma Federico Fornaro, uscendo dall’incontro con Conte a Palazzo Chigi chiarisce: «Noi non abbiamo chiesto nessun ministero, abbiamo chiesto pari dignità che significa una presenza all’interno della compagine ministeriale e come tale il presidente incaricato crediamo che riconoscerà questo nostro contributo».

Foto di Vincenzo Monaco

