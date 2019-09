Proteste a Hong Kong, scarcerato su cauzione il leader Joshua Wong

Joshua Wong, l’attivista pro-democrazia di Hong Kong, uno dei volti più noti delle manifestazioni che scuotono la città da giugno, è stato rilasciato su cauzione. Il ventiduenne era già stato tra i leader del movimento degli ombrelli nel 2014 ed è stato arrestato l’8 settembre per aver violato le condizioni della libertà vigilata a cui era stato sottoposto a fine agosto, dopo essere stato arrestato durante le manifestazioni.

Quando è stato fermato l’8 settembre Wong stava per iniziare un viaggio verso Germania e Stati Uniti. Dopo che la Eastern Court ha riconosciuto oggi che le violazioni erano legate alla documentazione inaccurata, l’attivista è stato scarcerato e ha dichiarato che intraprenderà il viaggio previsto, restando lontano da Hong Kong dal 9 al 23 settembre.

I was arrested by police for “breaching bail conditions” this morning at the Airport’s customs and I am detained in custody now.