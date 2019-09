Riace, il sindaco sostenuto dalla Lega rimuove il cartello «Paese dell’accoglienza»

Il cartello che da quasi 20 anni campeggiava all’ingresso del comune di Riace, con la scritta «Paese dell’accoglienza», voluto da Mimmo Lucano, è stato sostituito. Al suo posto è stato istallato un pannello con scritto: «Riace, paese dei santi medici e martiri Cosma e Damiano», nel giorno della del 350° anniversario dell’arrivo delle reliquie dei santi nel paese.

A deciderne la rimozione è stato il neo sindaco Antonio Trifoli, eletto a maggio con una lista civica sostenuta dalla Lega. Il sindaco, durante la cerimonia di istallazione dei nuovi pannelli d’accoglienza nel borgo, ha preannunciato: «A breve ce ne saranno altri al confine con i comuni di Camini e Stignano e verranno apposti altri cartelli turistici».

Favorevole alla decisione del sindaco anche la parrocchia di Riace, guidata da padre Giovanni Coniglio, che si è detto felice «per la nuova stagione di collaborazione con l’amministrazione».

E se l’amministrazione comunale sostiene che lo scambio di cartelli sia correlata alle celebrazioni religiose e non direttamente a un presunto smantellamento del “modello Riace”, il sindaco Trifoli ha annunciato che «le altre installazioni e i murales (che rimandano all’accoglienza del borgo di Riace, ndr) per ora restano, ma non escludo che in futuro possano essere eliminate. Sono abusive e pericolose».

Foto copertina: lacnews24.it

Sullo stesso tema: