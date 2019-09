Le canzoni di Lucio Battisti e Mogol di nuovo online: da mezzanotte si potranno ascoltare in streaming

Dopo quasi un decennio di controversie sui diritti d’autore, i più celebri brani di Lucio Battisti e di Mogol saranno disponibili sulle principali piattaforme di musica in streaming e download a partire dal 29 settembre.

Proprio nella data che riprende uno dei titoli più celebri delle canzoni di Battisti e Mogol, il parziale catalogo dei brani nati dalla collaborazione dei due artisti sarà online grazie all’intesa è raggiunta da Sony Music e Siae.

L’etichetta discografica ha infatti confermato che «grazie alla decisione dell’editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a SIAE per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download».

Tuttavia, la Sony Music ha precisato che non saranno invece disponibili i brani di Battisti realizzati con Pasquale Panella, poiché l’etichetta che ne detiene i diritti (Editore Aquilone, ndr) non ha ancora accordato il mandato per lo streaming e il download digitale.

Ad ogni modo, la Sony Music esulta per il risultato raggiunto: «È un giorno importante per tutti i fruitori di musica sulle piattaforme digitali, soprattutto in riferimento ai più giovani che, dalla mezzanotte di oggi, potranno finalmente ascoltare gli innumerevoli successi creati da Lucio Battisti e Mogol, il più grande binomio artistico della musica italiana di sempre».

