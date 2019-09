Musica, Adele e Beyoncé insieme nel nuovo album dei One Republic

Un sodalizio musicale inaspettato che, se fosse tutto confermato, potrebbe fare la felicità di tutti i fan di Adele e Beyoncé .

Stando infatti a quanto dichiarato in un’intervista a Z100 – poi ripresa dall’Independent – da Ryan Tadder, il frontman dei One Republic, entrambe le star del pop – britannico e americano – hanno collaborato a un duetto per il brano Human, presente nel nuovo album della band.

Nel brano ci sarà anche una breve incursione di Chris Martin, leader dei Coldplay, con un assolo di pianoforte.

«Il punto è che abbiamo materiale degno di un album, e questa è una buona notizia», ​​ha detto Tedder. E poi l’annuncio: «Abbiamo molte canzoni in arrivo. Abbiamo una canzone con Beyoncé e Adele, con un assolo di pianoforte di Chris Martin nel bridge».

Adele non pubblica un singolo dal 2016, l’ultimo è stato Water Under the Bridge, dal suo acclamato terzo album, 25. Da allora la cantante inglese ha fatto apparizioni pubbliche limitate.

L’ultimo album di Beyoncé, invece, è stata la colonna sonora del remake di Lion King di quest’anno , che ha prodotto e curato.

