Hong Kong, «grave l’attivista colpito al petto dalla polizia». Governo ordina l’evacuazione area parlamento – Il video

Un attivista pro democrazia sarebbe stato colpito al torace da forze della polizia che hanno sparato colpi di avvertimento per bloccare la manifestazione a Hong Kong. L’uomo sarebbe in condizioni critiche. Lo riporta il South China Morning Post. Secondo i media locali che hanno diffuso il video dello sparo, il colpo è partito da un agente a una distanza ravvicinata.

Il governo ha disposto l’allerta rossa e ha ordinato l’evacuazione del complesso del Parlamento. Già questa mattina, primo ottobre, ci sono stati scontri tra polizia e attivisti che hanno deciso di scendere in piazza nonostante il divieto di manifestare nel giorno della celebrazione dei 70 anni della nascita della Repubblica Popolare cinese.

La tensione è salita a Wong Tai Sin, nella zona di New Kowloon, riferiscono i media locali, dove la polizia ha fatto ricorso ai lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che hanno formato una linea di difesa con ombrelli e barriere in una piazza.

Clashes broke out again on Nathan Road as protesters threw dozens of Molotov cocktails. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB 1/4 pic.twitter.com/w8H3w4FGgJ — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 1, 2019

Attualmente, sono quindici i feriti ricoverati in seguito alle proteste di oggi, compreso il manifestante colpito al petto che è stato raggiunto in ospedale dalla sua famiglia e da due legali.

Foto: Ansa

