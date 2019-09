Hong Kong, altri scontri tra manifestanti e polizia. Tensione per i 70 anni della Repubblica cinese: la governatrice a Pechino

Nuova domenica di scontri a Hong Kong, nell’ex colonia britannica, tra attivisti pro-democrazia e polizia nel quartiere dello shopping della città: gli agenti hanno usato i lacrimogeni a Harcourt Road, all’Admiralty, nel diciassettesimo weekend di proteste anti-governative e a pochi giorni dai 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese. Sotto accusa anche l’operato della governatrice Carrie Lam, per cui i manifestanti chiedono le dimissioni.

Nuove attriti sono in corso alla stazione della metropolitana di Wan Chai, dove centinaia di manifestanti vestiti di nero, con maschere e caschi, stanno costruendo barriere con cestini dell’immondizia e canne di bambù per “resistere” agli assalti della polizia.

Hong Kong protesters rally https://t.co/uNOPBW8hUm — Reuters Top News (@Reuters) September 29, 2019

Intanto si apprende che la governatrice Carrie Lam guiderà domani una delegazione di Hong Kong in missione a Pechino per la partecipazione alle attività celebrative del primo ottobre, in vista dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare.

Lam «sarà a capo di un gruppo di oltre 240 persone provenenti da diversi settori», si legge in una nota del governo di Hong Kong: il suo «ritorno a Hong Kong è atteso nella serata del primo ottobre via Shenzhen», scrive Ansa. La mossa creerà tensioni e critiche nel mezzo delle proteste pro-democrazia contro governo locale e di Pechino.

In copertina poliziotti fermano un manifestante anti-governativo durante una marcia di protesta a Hong Kong, 29 settembre 2019. EPA/Jerome Favre

