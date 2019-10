Pagamento in contante, Santanchè «Io, come altre donne, non voglio far sapere a marito e figli tutte le mie cose»

Ha ragione Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia, quando dice che «pagare in contanti o in carte elettronica non è la stessa cosa». Tra chi predilige l’uso dei contanti e chi invece è intenzionato a scoraggiarlo a favore dei pagamenti elettronici, le due strade sembrano essere destinate a viaggiare in parallelo.

Una delle motivazioni fornite dalla senatrice per spiegare la sua preferenza nei confronti del denaro contante, però, è sui generis rispetto alle classiche discussioni in merito: «Permettete», ha detto durante la trasmissione Tagadà su La7. «Io, come tante altre donne, non vorrei far sapere tutte le mie cose ai miei figli e a mio marito, per dire».

Pagare in contanti o in carta elettronica non è la stessa cosa! Ecco perchè ⬇ pic.twitter.com/UXV3BrMIFs — Daniela Santanchè (@DSantanche) September 30, 2019

Secondo Santanchè, che usa i suoi abituali toni iperbolici, la questione non sarebbe solo di risparmiare i soldi delle commissioni («Se spendo 50 euro contanti restano tali, con le transizioni si azzerano dati i costi delle commissioni»), ma anche di tutelare la propria privacy. O meglio, quella di «tutte le donne» dai loro «mariti e figli» con conti cointestati.

