Allucinazione collettiva: riecco Emma Marrone con la sua amica Paola Turci. Ma la foto è di un anno fa

In questi minuti il web è percorso da notizie che rimbalzano di sito in sito, tutte corredate dalla stessa didascalia: «Ecco la prima foto di Emma dopo l’operazione, con l’amica Paola Turci».

Qualcuno l’avrà postata per primo, anche al netto delle dichiarazioni di Paola Turci in difesa dagli attacchi subiti da Emma Marrone poco prima di essere sottoposta a una delicata operazione chirurgica.

Ma tutti gli altri l’hanno inseguito senza verificare l’effettiva attualità della foto, forse mossi dalla scia emotiva, come è diventato d’abitudine negli automatismi di condivisione del Web.

Ma il fatto è che quell’immagine venne pubblicata nelle stories di Instagram di Paola Turci esattamente un anno fa, come dimostra la ripubblicazione della foto su una pagina Facebook di alcuni fan di Emma Marrone, risalente al 5 ottobre 2018.

E chissà che in un futuro non troppo lontano, le due artiste non si ritrovino nuovamente per condividere un po’ di serenità assieme, quando si chiuderà il periodo di recupero post operatorio della cantante salentina. Ma sino ad allora, non si forzino i tempi.

