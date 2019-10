Franco Battiato riappare su Facebook: arriva il nuovo album con 15 brani

«Terminati i missaggi di Torneremo ancora, insieme a Pino Pischetola», con queste parole Franco Battiato torna a mostrarsi su Facebook. La sua ultima foto risaliva a novembre 2018 quando, seduto sul divano di casa, leggeva un giornale. Negli stessi giorni Luca Madonia aveva pubblicato una foto con l’amico e collega a pranzo.

Torneremo ancora

Ora il cantautore siciliano scende in campo con Torneremo ancora, un album che contiene 15 brani: tutti i suoi classici, ovvero una serie di esecuzioni live con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, oltre all’inedito che dà il nome al suo nuovo lavoro.

Fonte: Franco Battiato | Facebook

L’uscita è prevista per il 18 ottobre ma è già possibile ordinarlo sulle principali piattaforme. Come si può leggere sul sito di Amazon, può essere acquistato in formato mp3, come CD audio e anche come vinile.

Questa la tracklist: Torneremo ancora, Come un cammello in una grondaia, Le sacre sinfonie del tempo, Lode all’inviolato, L’animale, Tiepido aprile, Povera patria, Te lo leggo negli occhi, Perduto amor, Prospettiva Nevsky, La cura, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Le nostre anime e L’era del cinghiale bianco (Live).

Fonte: Franco Battiato | Facebook | foto pubblicata a novembre 2018

Le voci circolate su Battiato

Lo scorso anno erano circolate voci su una sua presunta grave malattia. «A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte» aveva spiegato Franco Battiato che, dopo la rottura di femore e bacino, non è mai apparso in pubblico.

Foto in copertina: Franco Battiato | Facebook

Leggi anche: