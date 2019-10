Siria, aumentano i morti. Cade un’altra roccaforte curda. Trump: «Il nostro ritiro una mossa intelligente»

L’esercito turco e gli alleati miliziani dell’Esercito libero siriano (Els) hanno preso il controllo della città di Tel Abyad, importante roccaforte curda del nord-est della Siria, vicino al confine turco. Si tratta di uno dei principali obiettivi di questi primi giorni dell’offensiva, succeduto all’annuncio della presa di Ras al Ayn di ieri. Entrambe le città erano state abbandonate dalle truppe americane lo scorso lunedì, diventando l’obiettivo strategico di Ankara.

Dalle prime ore di oggi 13 ottobre l’artiglieria turca ha colpito la città da oltre confine, spianando la strada all’ingresso dell’Els, che ha sfondato le difese curde da ovest. Nelle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno, il Pentagono ha ordinato il ritiro di altri 1000 soldati dal Nord della Siria. Intanto, centinaia di persone ritenute affiliate all’Isis stanno scappando dai campi di detenzione.

L’abbandono dei territori iniziato la scorsa settimana è stato definito da Donald Trump una «mossa molto intelligente». «Non possiamo essere coinvolti in un’intensa battaglia lungo il confine con la Turchia», ha scritto su Twitter, facendo riferimento a una «situazione insostenibile» per le truppe Usa che possono «ritrovarsi intrappolate». Lo scorso 11 ottobre, Ankara aveva lanciato un attacco contro Kobane, colpendo una base militare americana.

Very smart not to be involved in the intense fighting along the Turkish Border, for a change. Those that mistakenly got us into the Middle East Wars are still pushing to fight. They have no idea what a bad decision they have made. Why are they not asking for a Declaration of War? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

«Ricordate quando due anni fa ci veniva chiesto di combattere affianco dei curdi contro l’Iraq?», continua il presidente Usa. «Dissi di no e il curdi lasciarono i combattimenti, due volte. Ora succede la stessa cosa con la Turchia. Altri potrebbero voler scendere in campo e scegliere da quale parte stare. Lasciamoli fare! È una guerra senza fine!». Gli Stati Uniti hanno scelto di combattere con i curdi per cinque anni in funzione anti-Isis.

…..The Kurds and Turkey have been fighting for many years. Turkey considers the PKK the worst terrorists of all. Others may want to come in and fight for one side or the other. Let them! We are monitoring the situation closely. Endless Wars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il suo intento è quello di penetrare per una profondità di 30/35 km nel territorio siriano. A tal proposito, i turchi hanno preso il controllo anche dell’autostrada M4, che copre esattamente quella distanza. Erdogan ha anche affermato di aver «neutralizzato» (cioè ucciso) 490 miliziani dell’Ypg. «L’operazione “Fonte di Pace” è diretta a distruggere le postazioni dei terroristi (definizione di Erdogan per le milizie curde, ndr) dell’Ypg», ha detto.

