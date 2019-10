Emma, esce il nuovo album “Fortuna”. «Voglio la musica per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo»

Nelle settimane scorse si era assentata dalla vita social per risolvere un problema di salute

«Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre. Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo», scrive Emma Marrone in un post su Instagram per celebrare l’uscita del nuovo album intitolato Fortuna.

La cantante salentina allega poi un breve promo del disco che era già stato anticipato dal primo singolo Io sono bella e che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico.

Il primo live dell’album sarà suonato il 25 maggio – giorno del compleanno di Emma – 2020 all’Arena di Verona, coronando così il decimo anno di carriera dell’artista. Le prevendite saranno attive dalle ore 16 di oggi, 16 ottobre.

Nelle settimane scorse, Emma si era assentata dai social, avvisando tutti i fan che avrebbe fatto ritorno a breve, e che prima, però, avrebbe dovuto risolvere un problema di salute. In molti le hanno espresso vicinanza, come alcuni colleghi, tra cui Paola Turci e Vasco Rossi.

