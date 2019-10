Quinta giornata di proteste in Catalogna, a Barcellona un fiume di manifestanti partiti a piedi da tutta la Regione

La Catalogna si ferma per lo sciopero generale che segna il quinto giorno di proteste contro la condanna dei leader indipendentisti avvenuta lo scorso 14 ottobre. A poche ore dalla manifestazione, prevista per le 17 ai Jardines de Gràcia, migliaia di manifestanti stanno confluendo dalle cinque Marce della libertà, in arrivo dopo tre giorni di cammino.

I manifestanti si sono incamminati a piedi da diverse parti della Regione dopo il blocco dell’aeroporto El Prat di Barcellona e di quello di Madrid, oltre che di numerose linee ferroviarie. Gli scontri con le forze dell’ordine che si sono verificati nei giorni precedenti non hanno impedito a migliaia di dimostranti di continuare la loro protesta contro le condanne in modo pacifico.

Nel quarto sciopero generale collegato alle proteste indipendentiste in meno di due anni sono stati cancellati almeno 46 voli. L’adesione è stata del 90% nelle università, del 30% tra i funzionari pubblici e tra il 60% e l’80% tra gli esercizi commerciali. Anche la fabbrica Seat di Barcellona ha fermato le attività lavorative per evitare disagi e imbarazzi ai dipendenti che non volevano scioperare.

No deixem de rebre imatges de les #MarxesXLlibertat. Confluirem abans de les 17h als Jardinets de Gràcia per unir-nos a la manifestació amb motiu de la Vaga General.#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/3JH8aG40YX — assembleasmxi (@assembleasmxi) October 18, 2019

La manifestazione arriva in concomitanza con l’arrivo in procura a Bruxelles dell’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, che si è consegnato volontariamente alle autorità in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont ha respinto la richiesta di estradizione ed è stato rilasciato.

Intanto, la polizia spagnola fa sapere di aver aperto un’indagine sull’app Tsunami Democratic che alcuni tra i manifestanti più facinorosi hanno usato per darsi appuntamento. Gli scontri sono stati condannati dalla maggioranza degli indipendentisti e dai loro leader. Lo stesso presidente della Generalitat, Quim Torra, ha condannato «gli atti di vandalismo»: «Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggi l’immagine dell’indipendentismo».

⬛️⬜️📢 Barcelona és avui un clam nítid i unitari: #ObjectiuIndependència!



Barcelona és avui una muralla contra la repressió.



Si encara no hi ets, no t’ho pensis més! Tothom a la manifestació de les 17 h als Jardinets de Gràcia! pic.twitter.com/uQP3qnPqPm — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

