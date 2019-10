Catalogna, Puigdemont si consegna alle autorità belghe

Carles Puigdemont ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola

L’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità belghe. In un comunicato ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola.

Lo riporta La Vanguardia, nel giorno in cui Barcellona si prepara allo sciopero generale dopo 4 notti di scontri tra manifestanti e polizia. Il mandato era scattato dopo la condanna dei leader indipendentisti catalani, tra cui Puigdemont, che ha portato i catalani a scendere in strada.

Quello che era stato il leader del tentativo fallito di indipendenza catalana avvenuto due anni fa si era rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola. Puigdemont comunque afferma di respingere l’ordine di arresto e di opporsi a «ogni tentativo» di rimandarlo in Spagna.

