Manifestazione per il clima, Jane Fonda di nuovo in manette: «Mi farò arrestare ogni venerdì»

Per la seconda volta dall’inizio delle proteste contro i cambiamenti climatici, la polizia ha arrestato Jane Fonda a Washington. L’attrice ottantunenne, vincitrice di due Oscar, ha mostrato fieramente le manette ai polsi, affermando di essere «come Greta». «Mi farò arrestare ogni venerdì», ha affermato.

«L’unico problema per me è che sono vecchia», ha aggiunto, «ho avuto difficoltà a salire sulla macchina della polizia perché ero ammanettata dietro la schiena e non avevo nulla a cui aggrapparmi».

