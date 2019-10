Nel Dl Fisco, carcere agli evasori e sequestri, ma operativi solo quando sarà legge. Slittano a metà 2020 obbligo pos e tetto al contante

Vertice notturno a Palazzo Chigi, il M5s ottiene lo slittamento a luglio dei due provvedimenti. Rimangono tensioni in maggioranza per flat tax e carcere ai grandi evasori

Fine primo round sulla manovra del governo giallorosso, ma i partiti che sostengono Conte trattano ancora. Dopo il via libera la scorsa settimana al testo “salvo intese”, le delegazioni di M5s, Pd, Italia viva e Leu hanno passato ore a Palazzo Chigi per trovare una sintesi con il premier Conte.

A proposito dell’obbligo per i commercianti di dotarsi del pos per il pagamento dei clienti con il bancomat (pena una multa) sembra averla spuntata Luigi Di Maio.

L’entrata in vigore del provvedimento slitta al primo luglio 2020, a patto che ci sia nel frattempo «l’abbattimento dei costi sulle carte di credito e sulla moneta elettronica». «In questo modo – sostengono fonti di governo – non si criminalizzano i commercianti».

Così come per il pos, anche l’entrata in vigore del tetto al contante di 2mila euro (invece che gli attuali 3mila) slitta a luglio 2020.

Ma il vero nodo che la maggioranza non è ancora riuscita a sciogliere riguarda il carcere ai grandi evasori. Su questo punto si cerca ancora una mediazione. Il gap incolmabile – almeno per ora – è tra un’ala giustizialista e un’ala garantista. Anche la confisca per sproporzione entrerebbe nel decreto legge Fisco.

Il carcere per i grandi evasori nel Dl fiscale è un «risultato importante per il Paese e per tutti i cittadini onesti che pagano le tasse – ha commentato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice -, un segnale inequivocabile per i grandi evasori che sottraggono risorse alla collettività».

Infine, anche sulla flat tax non sono stati fatti passi in avanti. Sull’aliquota al 15% per i redditi inferiori a 65mila euro irrompono i dubbi del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il numero uno di via XX Settembre ha proposto di mantenere un regime forfettario ma con tetti a personale e investimenti.

Leggi anche: