Dopo l’Umbria, Salvini vuole conquistare l’Emilia Romagna – Il video

«Metto la firma per una sconfitta sul campo da calcio e per una vittoria più importante altrove»

«Prima all’Olimpico a vedere il Milan, che avrebbe perso, cosa che era scontata, poi la sera è arrivata la vittoria importante in Umbria. Metto la firma, non so dove giochi il Milan il 26 gennaio ma metto la firma per una sconfitta sul campo da calcio e per una vittoria più importante altrove», così il leader della Lega Matteo Salvini commenta i risultati delle elezioni in Umbria e spera, adesso, di conquistare anche l’Emilia Romagna (dove si vota appunto il 26 gennaio 2020).

La vittoria di Donatella Tesei infatti è stata schiacciante. La nuova presidente della Regione Umbria, da candidata di centro-destra, ha ottenuto il 57,55% contro il 37,49% del candidato di centro-sinistra Vincenzo Bianconi.

Video: Agenzia Vista | Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: