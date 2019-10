Il video degli immigrati che mangiano la frutta abusivamente nel supermercato in Italia

La pagina Lega Salvini Presidente del Consiglio, che ho trattato per un altro caso in un precedente articolo, pubblica il 13 settembre 2019 un video dove dei presunti migranti mangiano la frutta da un bancone del supermercato per poi rimetterla al suo posto dopo appena un morso:

Con il nuovo governo Pd-M5S le “#Risorse” tornano a prendere per i fondelli gli italiani che muoiono di fame! #CONDIVIDI #QUESTA #VERGOGNA

Nel video è riportata in alto a destra la scritta Italia per geolocalizzare l’evento, ma è una totale falsità! Ne avevo parlato in un articolo nel 2017 spiegando che il video è stato ripreso negli Stati Uniti presso un supermercato della catena Winn-Dixie.

I primi punti in comune con il video: le bancarelle del supermercato con etichette simili.

Nei video con risoluzione maggiore rispetto a quella pubblicata dalla pagina Facebook leghista troviamo dei cartelloni che rimandano alla catena di supermercati americana.

I cartelloni con il logo della catena di supermercati americana.

Il video è stato diffuso in Europa per fare campagna contro l’immigrazione, ma i due personaggi nel video non risultano come immigrati – piuttosto teppisti che pensano di “divertirsi” – e il video è stato girato negli Stati Uniti.